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وكيل الأزهر وأمين البحوث الإسلامية ورئيس قطاع المعاهد يتفقدون جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين.

واطمأن وكيل الأزهر، على حسن سير العمل بالجناح، حيث تفقد منفذ البيع الرئيسي للكتب، وتأكد من توفر كافة الإصدارات العلمية والشرعية، كما زار أركان "المخطوطات والتراث، وجامعة الأزهر، والأطفال، والخط العربي، وقاعة البانوراما، مشددا على حسن التعامل مع الجمهور وإمداده بالمعلومة الصحيحة حول الأزهر وإصداراته وجهوده المختلفة، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة رواد الجناح.

كما زار وكيل الأزهر جناح "مجلس حكماء المسلمين" مشيدا بإصداراته المتنوعة التي تستهدف تعزيز الفكر الوسطي ونشر ثقافة السلام والتعايش، وتبادل الأفكار والآراء بين قادة الفكر حول العالم.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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