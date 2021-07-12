تعرف على تفاصيل أغنية "صعبة" لتامر حسني





يستعد النجم تامر حسني، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"صعبة" ومن المقرر أن يكون أول عرض لها مساء اليوم عبر برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.



أغنية صعبة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس عبدالرحمن شوقي، ماستر علي فتح الله.



جدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "مش أنا" الذي يعرض في السينمات حالياً ، ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني ، حلا شيحة، سوسن بدر، والفيلم من إخراج سارة وفيق.