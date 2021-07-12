Advertisements

تعرف على تفاصيل أغنية "صعبة" لتامر حسني

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


يستعد النجم تامر حسني، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"صعبة" ومن المقرر أن يكون أول عرض لها مساء اليوم عبر برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.

أغنية صعبة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس عبدالرحمن شوقي، ماستر علي فتح الله.

جدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "مش أنا" الذي يعرض في السينمات حالياً ، ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني ، حلا شيحة، سوسن بدر، والفيلم  من إخراج سارة وفيق.

أخبار تهمك

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"سابوهم كلهم يهربوا".. مفاجآت في واقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصريح جديد لوزيرة الخارجية السودانية بشأن موقف روسيا من أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

منذ ساعتين

الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

منذ نصف ساعة

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

12:13 م

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

02:42 م

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي