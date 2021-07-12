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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الرواندي بذكرى عيد التحرير

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.

كما أوفد الرئيس السيسى، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رواندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

أقرا ايضا:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة فى ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

وسبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام الرئيس بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

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