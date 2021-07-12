Advertisements

عملاق الليجا يستهدف ضم محمد صلاح

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن وجود سعي لدى إحدى الفرق التي تنافس في بطولة الدوري الأسباني للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة " آس " ان ريال مدريد وضع محمد صلاح على قائمة إهتمامات الملكي للحصول على خدماته وذلك بنهاية الموسم الجاري خاصةً في حالة فشل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

في الوقت الذي طلب فيه أنشيلوتي ضرورة تدعيم ذلك المركز خاصةً في ظل سوء مستوى النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد والذي توسمت فيه الجماهير خيرًأ لتعويض رونالدو لكنه لم ينجح في ذلك.

ومن المُنتظر معرفة مصير صلاح من الانتقال للملكي بعد الاستقرار على المفاوضات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن الحصول على خدمات كيليان مبابي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صلاح ريال مدريد الدوري الاسباني

أخبار تهمك

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 16 ساعة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

"سابوهم كلهم يهربوا".. مفاجآت في واقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

منذ نصف ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 3 ساعات

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

منذ ساعتين

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده

منذ ساعة و 21 دقيقة

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصريح جديد لوزيرة الخارجية السودانية بشأن موقف روسيا من أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ ينافس ريال مدريد على ضم هازارد

بالأسماء.. 4 لاعبين يحتاجهم ريال مدريد بالميركاتو الشتوي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 18 مارس.. 11 صفقة نارية مطلوبة بأمر زيدان

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة

مؤشر جديد يقرب صلاح من ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. تحديد أسماء الراحلين عن الملكي ومفاجأة جديدة في صفقة بوجبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

12:13 م

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

02:42 م

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي