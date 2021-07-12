Advertisements
عملاق الليجا يستهدف ضم محمد صلاح
الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:32 م
محمد أيمن
Advertisements
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن وجود سعي لدى إحدى الفرق التي تنافس في بطولة الدوري الأسباني للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.
وقالت صحيفة " آس " ان ريال مدريد وضع محمد صلاح على قائمة إهتمامات الملكي للحصول على خدماته وذلك بنهاية الموسم الجاري خاصةً في حالة فشل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي.
في الوقت الذي طلب فيه أنشيلوتي ضرورة تدعيم ذلك المركز خاصةً في ظل سوء مستوى النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد والذي توسمت فيه الجماهير خيرًأ لتعويض رونالدو لكنه لم ينجح في ذلك.
ومن المُنتظر معرفة مصير صلاح من الانتقال للملكي بعد الاستقرار على المفاوضات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن الحصول على خدمات كيليان مبابي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements