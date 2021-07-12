عملاق الليجا يستهدف ضم محمد صلاح





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن وجود سعي لدى إحدى الفرق التي تنافس في بطولة الدوري الأسباني للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.





وقالت صحيفة " آس " ان ريال مدريد وضع محمد صلاح على قائمة إهتمامات الملكي للحصول على خدماته وذلك بنهاية الموسم الجاري خاصةً في حالة فشل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي.





في الوقت الذي طلب فيه أنشيلوتي ضرورة تدعيم ذلك المركز خاصةً في ظل سوء مستوى النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد والذي توسمت فيه الجماهير خيرًأ لتعويض رونالدو لكنه لم ينجح في ذلك.





ومن المُنتظر معرفة مصير صلاح من الانتقال للملكي بعد الاستقرار على المفاوضات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن الحصول على خدمات كيليان مبابي.