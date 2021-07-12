السعودية وعُمان تدعوان لاستمرار التعاون النفطي بين أوبك والحلفاء





قالت السعودية وسلطنة عمان في بيان مشترك إنهما تدعوان لاستمرار التعاون بين أوبك والمنتجين الآخرين المتحالفين معها لتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط.





والسعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول، وسلطنة عمان، وهي منتج صغير من خارج أوبك، جزء من تحالف أوبك+ الذي يضم دولا أخرى مثل روسيا.





كانت أوبك+ قد ألغت في الأسبوع الماضي محادثات لتعديل اتفاقها بشأن قيود إنتاج النفط بعد خلاف بين السعودية والإمارات، وهي منتج خليجي آخر عضو بأوبك. وعرقل الخلاف خططا لضخ المزيد من النفط في السوق، حيث وصلت أسعار الخام في الآونة الأخيرة لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.





وقالت أوبك+ إنها ستقرر في وقت لاحق موعدا لاجتماع جديد، وذلك دون الإشارة إلى ما إذا كان قد تم التوصل لحل وسط.





وزار سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد السعودية يوم الأحد في أولى رحلاته الخارجية الرسمية منذ توليه السلطة في 2020.