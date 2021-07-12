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خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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هاجم خالد الغندور لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك بعد المواجهة التي خاضها المارد الأحمر يوم أمس ضد فريق نادي مصر المقاصة لحساب لقاءات بطولة الدوري.

وعبر برنامجه الإذاعي قال الغندور أن محمد شريف إجهتد كثيرًا من أجل الوصول إلى المستوى الذي هو عليه الآن مشيرًا إلى أن موسيماني ليس له أي دور في تألق اللاعب.

وأضاف :" موسيماني ليس مسئول عن تطوير مستوى بعض اللاعبين وأبرزهم محمد شريف خاصةً أن وصول اللاعب إلى الحالة الفنية الجيدة بفضل إجتهاد اللاعب وإيمانه بقدراته".

وأنهى :" موسيماني لم يكن في البداية مقتنع بمستوى محمد شريف ووضعه في أكثر من مواجهة على دكة البدلاء وكان يعتمد على والتر بواليا وكأس العالم للأندية أكبر دليل".

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موسيماني محمد شريف خالد الغندور الدوري المصري الممتاز

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