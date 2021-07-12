الخارجية السودانية: نقدر الدعم الروسي للحكومة الانتقالية في السودان

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، إنه تقدر الدعم الروسي للحكومة الانتقالية في السودان.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن بلاده تدعم المساعي المبذولة خلال الفترة الانتقالية في السودان.

وقد شددت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان، على ضرورة إعادة الاطراف إلى طاولة التفاوض، واعطاء دور أكبر للميسرين الدوليين، من خلال تقوية الشركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتابعت "الصادق"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن السودان يؤكد على التزامه بالمشاركة في أي جهود للوصل إلى اتفاق ملزم بحسن نية، يحافظ على مصالح الدول الثلاثة.