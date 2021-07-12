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عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تأكد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية غياب إثنين من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن الموقعة النارية التي ينتظرها أبناء موسيماني أمام كايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتلقي الأهلي مع العملاق الجنوب أفريقي يوم السبت القادم الموافق السابع عشر من شهر يوليو على ملعب مركز محمد الخامس في المغرب لحساب مباريات المشهد الختامي بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب الثنائي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام عن المباراة النهائية وذلك بسبب إنضمامهم إلى صفوف المنتخب الأوليمبي في المعسكر المغلق الذي يقام في القاهرة إستعدادًا لخوض منافسات يورو 2021.

وجاء قرار إنضمام الثنائي إلى معسكر الأوليمبي بالتنسيق بين شوقي غريب المدير الفني للفراعنة وموسيماني المدير الفني للأهلي على أن يتم ضم باقي اللاعبين محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن عقب خوض النهائي.

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