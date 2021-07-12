رئيس فريق التدخل السريع يوضح كيفية التعامل مع المتسولين (فيديو)

قال محمد يوسف عبد الرحمن، رئيس فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفريق تم إنشاءه في أكتوبر 2014 بهدف التعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية، ثم أسند له التعامل مع المواطنين بلا مأوى على مستوى الجمهورية، ثم أضيف له دور تقديم المساعدات العينية والمادية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية للحالات الأكثر احتياجًا.





وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المواطنين بلا مأوي يتم إيداعهم في أحد دور الرعاية الاجتماعية؛ ليتلقوا كافة أوجه الرعاية ويعيشوا حياة كريمة، موضحًا أن بعض الحالات تحتاج لخدمات صحية يتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، ويتم نقل الحالة لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبعد تماثله للشفاء يتم نقله لاحد دور الرعاية.



