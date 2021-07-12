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رئيس فريق التدخل السريع يوضح كيفية التعامل مع المتسولين (فيديو)
الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:48 م
رقية جمال
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قال محمد يوسف عبد الرحمن، رئيس فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفريق تم إنشاءه في أكتوبر 2014 بهدف التعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية، ثم أسند له التعامل مع المواطنين بلا مأوى على مستوى الجمهورية، ثم أضيف له دور تقديم المساعدات العينية والمادية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية للحالات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المواطنين بلا مأوي يتم إيداعهم في أحد دور الرعاية الاجتماعية؛ ليتلقوا كافة أوجه الرعاية ويعيشوا حياة كريمة، موضحًا أن بعض الحالات تحتاج لخدمات صحية يتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، ويتم نقل الحالة لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبعد تماثله للشفاء يتم نقله لاحد دور الرعاية.
وتابع رئيس فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن بعض المواطنين بلا مأوى يرفضوا الانتقال لدور الرعاية يتم توجيههم للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وغيره من البرامج الأخرى، موضحًا أن الوزارة غير مختصة بالتعامل مع المتسولين الكبار، ولكن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية في التعامل معهم، بينما المتسولين الاطفال يقع تحت طائلة تعريض طفل للخطر، وهو اختصاص أصيل للوزارة، منوهًا بأنه يتم تحرير محضر ضبط قضائي ويتم التوجه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب.
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