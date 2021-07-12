غموض وفرحة.. رد فعل طلاب "علمي" حول امتحان اللغة الثانية بالثانوية

تباينت ردود فعل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على امتحان اللغة الثانية التي أدوها اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا.



وأدى قرابة 393 ألف طالب وطالبة الامتحان فى اللغة الثانية وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت، حيث تعقد امتحانات الثانوية العامة بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، إضافة إلى أن جميع الأسئلة اختيار من متعدد.



فرحة بسهولة الفرنساوي

ويبدو أن هناك اتفاق بشأن سهولة اللغة الفرنسية، فعلى سبيل المثال قالت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إنه لم يتم رصد أى شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الثانى للشعبة العلمية، كما أن الطلاب عبروا عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الفرنسية "الأجنبية الثانية"، متمنيين أن تكون الامتحانات المقبلة على نفس المستوى.





وهو ما تكرر في عدد من المحافظات، فعبر طلاب أسوان عقب إنتهاء امتحان اللغة الفرنسية عن فرحتهم وسعادتهم بمستوى الامتحان وسهولته، مؤكدين علي أن أسئلة الإمتحان جاءت متوقعة وفى مستوى الطالب المتوسط.



سهولة اللغة الإيطالية

وعلى نفس المنوال أشاد طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان اللغة الإيطالية الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن أسئلته جاءت مباشرة.



غموض في اللغة الألمانية

وكان الغموض سيد الموقف بشأن امتحان اللغة الألمانية، فأكد الطلاب بمحافظات مختلفة أن أسئلة امتحان اللغة الألمانية كانت غير مباشرة على نقيض أسئلة امتحان اللغة الفرنسية.



واشتكي طلاب "الألمانى " من طول الأسئلة ووجود غموض في القطعة مؤكدين ان الامتحان كان صعبا، خاصة القطعة التي كانت تحتاج إلى وقت أطول وتفكير أكثر قبل الإجابة، إضافة إلى أن سؤال المواقف كان غير مباشر وبه بعض الغموض.



بكاء بسبب الألماني

وصعوبة اللغة الألمانية أدت إلى بكار الطلاب في عدد من المحافظات وعلى رأسها محافظة الدقهلية التي شهدت تجمع الطلاب أمام اللجان وبكاءهم بسبب امتحان اللغة الألمانية والنقاط الغامضة فيه.



