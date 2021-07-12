Advertisements

"أنا مش شمتان" لـ محمد رشاد تتربع في قائمة التريند

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements





مازال الفنان محمد رشاد متصدراً لقائمة تريند موقع "يوتيوب" بأجدد أغانيه بعنوان "أنا مش شمتان"، حيث بلغ عدذ مشاهدات الأغنية لمليون مشاهدة بعد اسبوعين من طرحها.


الأغنية من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد النادي، توزيع طارق عبد الجابر، وتقول كلمات الأغنية أنا مش شمتان لكن من حقى أفرح إنك زعلان، أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رشاد أغنية فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.

أخبار تهمك

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"سابوهم كلهم يهربوا".. مفاجآت في واقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريح جديد لوزيرة الخارجية السودانية بشأن موقف روسيا من أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الدنمارك مطلوب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 17 دقيقة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

12:13 م

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

02:31 م

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي