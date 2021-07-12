"أنا مش شمتان" لـ محمد رشاد تتربع في قائمة التريند











مازال الفنان محمد رشاد متصدراً لقائمة تريند موقع "يوتيوب" بأجدد أغانيه بعنوان "أنا مش شمتان"، حيث بلغ عدذ مشاهدات الأغنية لمليون مشاهدة بعد اسبوعين من طرحها.





الأغنية من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد النادي، توزيع طارق عبد الجابر، وتقول كلمات الأغنية أنا مش شمتان لكن من حقى أفرح إنك زعلان، أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان".







يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رشاد أغنية فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.