المعمل الجنائي يكشف سبب تفحم محتويات مطعم بالسيدة زينب

كشف تقرير المعمل الجنائي الخاص بحريق مطعم بمنطقة السيدة زينب جنوب محافظة القاهرة، اليوم الأثنين، أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي، تسبب في تفحم محتويات المطعم بالكامل، ولم يسفر عن خسائر بشرية.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مطعم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث.



وتمت السيطرة على النيران وإخمادها،، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.