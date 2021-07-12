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مفارقة عجيبة.. مشجع إنجليزي توقع نتيجة اليورو قبل 8 سنوات

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثار واحد من مشجعي المنتخب الانجليزي جدل واسع عبر مواقع التوصل الإجتماعي المختلفة وذلك بعد أن توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 على حساب المنتخب الانجليزي يوم أمس الأحد.

وإنتهت المواجهة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما وإحتكم المنتخبان إلى الأوقات الإضافية ولكنها لم تشهد تغيير على مستوى النتيجة وتذهب إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وتصدرت تغريدة المشجع الانجليزي كاميرون المشهد عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية حيث سبق وأن توقع خسارة منتخب بلاده بركلات الجزاء الترجيحية.

ونشر كاميرون تغريدة يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام 2013 قال فيها أن إنجلترا خسرت من إيطاليا في نهائي يورو 2020 بركلات الجزاء الترجيحية ولم يتغير شيء بعد ذلك.

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