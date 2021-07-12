كشف غموض اختفاء ربة منزل في الدقهلية

كشفت الاجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، غموض لغز اختفاء ربة منزل، من قرية بداوى التابعة لمركز المنصورة، وذلك بعدما كانت متوجهة إلي إحدي قريبتها لمساعدتها في تجهيز شقة الزوجية لقرب حفل عرسها الا أنها لم تتوجه إليها ولم تعد.

ووردت رسائل الي شقيقتها المقيمة بالمملكة العربية السعودية، من هاتفها بصورة تظهر فيها المتغيبة" جالسة علي كرسي بلاستيكي ومقيدة بقطعة قماش وتسجيل صوتي من شخص لا تعرفه يخبرهم فيها أن المتغيبة موجودة طرفة ويطلب مبلغ 500 الف جنيه فدية لاعادتها.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا

لمركز شرطة المنصورة من كلا من "احمد.ح. ال. ال " 44 سنة، عامل زراعي وشقيق زوجته "عبدالله. ر. ظ. ظ " 29 سنة، نقاش، ويقيمان قرية بدوای دائرة مركز المنصورة بخروج زوجة الأول شقيقة الثاني "سالي. ر. ظ. ظ "35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية من المنزل بدعوي التوجه الي إحدي قريباتها لمساعدتها في تجهيز شقة زوجيتها الكائنة بقرية منشاة البدوي دائرة مركز طلخا لقرب حفل عرسها،الا أنها لم تتوجه إليها ولم تعد حتي حينه وصباح اليوم التالي وردت رسائل على تطبيق " واتس أب " من هاتف المتغيبة " الي شقيقتها الأخر "أماني.ر. ظ.ظ"، والمقيمة حاليا خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية على هاتفها،مضمونهما "صورة تظهر فيها المتغيبة" جالسة علي كرسي بلاستيكي ومقيدة بقطعة قماش من يديها من الأمام وتسجيلات صوتية من شخص " لا تعرفه " يخبرهم فيها أن المتغيبة موجودة طرفة ويطلب مبلغ 500 الف جنيه فدية لاعادتها ويطلب منهم عدم إبلاغ الشرطة والا سيقوم بإيذائها وأنها بخير وسوف يوافيهم برسائل أخري عقب ذلك



و نظرا لأهمية الواقعة وما تمثل من خطورة وبناء على توجه اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بتكثيف جهود البحث وكشف غموض اختفاءها واعادة المتغيبة.



تم وضع خطة بحث شاملة وموائمة الظروف الواقعة أوكل تنفيدها لفريق من ضباط ادارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبإشراف اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية،حيث توصلت التحريات الي عدم صحة الواقعة وان المتغيبة علي علاقة عاطفية بشخص يدعي "دسوقي.م. ن. ر"، وشهرته "ابراهيم دسوقي " 40 سنة، منجد افرنجي ومقيم " 6 شارع السادات محرم بك " الاسكندرية

حيث جمعتها الصدفة حال استقلالهما احدي سيارات الأجرة القادمة من مدينة الاسكندرية الي مدينة المنصورة حال عودة المتغيبة من الاسكندرية وحضور الأخير لمدينة المنصورة لزيارة اهل والدته وتبادلا الاتصالات فيما بينهما وارتبطا بعلاقة عاطفية وتقابلا باحدي الشقق السكنية المستاجرة بمنطقة " 15 مايو " دائرة قسم شرطة جمصه ونظرا لوجود خلافات زوجية بين المتغيبة وزوجها اتفقت معه علي تركها للمنزل وتقابلا سويا بذات الشقة بمدينة جمصه واتفقا علي اختلاق الواقعة وقام باستخدام الهاتف المحمول الخاصة بالمتغيبة والتقط صورة لها داخل الشقة وهي مقيدة اليدين جالسة علي كرسي بلاستيكي، وعقب ذلك قام بتسجيل مقطعين صوتين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار اليها حيث امكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمتغيبة المستخدم في ارتكاب الواقعة " وبمواجهتهما ايدا ذات المضمون واضافت المتغيبة باختلاقها للواقعة لسوء معاملة زوجها لها.

حرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.