إحالة متهم بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، بإحالة متهم بالإتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر للمحاكمة العاجلة.



كانت البداية عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان في ضبط عامل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بأحد مواقف الحافلات بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مادة البانجو المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول.



وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.



وتحرر عن ذلك المحضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.