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ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي من النجاح في قياده منتخب بلاده للفوز بلقب تاريخي على حساب المنتخب البرازيلي بعد أن توج بلقب كوبا أمريكا 2021.

ويسعى البلوجرانا إلى عقد جلسة هامة مع ميسي خلال الفترة القادمة من أجل حسم مصيره خاصةً أن عقده إنتهى بنهاية يوم ثلاثين من شهر يوليو.

وبات اللاعب منذ ذلك الحين لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي نادي في العالم مجانًا لكن التقارير الصحفية الصادرة من إسبانيا أفادت بحسم اللاعب مصيره بعد حسم الليجا.

حيث قالت صحيفة سبورت الكتالونية أن ميسي إستقر على تمديد تعاقده مع البلوجرانا وسيتم توقيع العقود خلال الفترة القادمة بعد الإستقرار على المقابل المادي.

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