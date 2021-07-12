تعرف على تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام للعام الدراسي 2021 2022، بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة. و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.



أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى.



وأشار أنه بالنسبة لتنسيق القبول بالمدارس المميزة وعددها 10 مدارس بإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والعجمي بمعدل مدرستين لكل إدارة إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بالإضافة إلى عدد 8 فصول مميزة بإدارتي الجمرك والعامرية بمعدل 4 فصول لكل إدارة 2 بنين و2 بنات. فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بتلك المدارس والفصول المميزة بمجموع 255 درجة، ولا يوجد استثناء لهذا المجموع في تلك المدارس.

