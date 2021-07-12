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لافروف: من الضروري رفع العقوبات المفروضة على السودان من جانب مجلس الأمن

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، برفع العقوبات المفروضة على السودان من جانب مجلس الأمن، وفقًا لقناة سكاي نيوزعربية.

 

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن بلاده تدعم المساعي المبذولة خلال الفترة الانتقالية في السودان.

 

وقد شددت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان، على ضرورة إعادة الاطراف إلى طاولة التفاوض، واعطاء دور أكبر للميسرين الدوليين، من خلال تقوية الشركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

 

وتابعت "الصادق"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن السودان يؤكد على التزامه بالمشاركة في أي جهود للوصل إلى اتفاق ملزم بحسن نية، يحافظ على مصالح الدول الثلاثة.

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