البترول: توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب يساهم في زيادة الدخل القومي (فيديو)

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه تم توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب في إطار المزايدة العالمية التي تم طرحها، موضحًا أن العقود تم توقيعها بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة استرالية وشركة كندية.





وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ربع ساعة اقتصاد" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الاثنين، أن قطاع التعدين لم يرقى ليصبح رافد مهم للدخل القومي خلال السنوات الماضية، وتم وضع استراتيجية جديدة وتعديل قانون التعدين وصدرت اللائحة التنفيذية له، معتبرًا أن الاستقرار السياسي، واهتمام الرئيس السيسي، بقطاع التعدين وافتتاحه لمؤتمر التعدين العربي الذي عقد بالقاهرة كل ذلك أعطى زخم كبير لهذا القطاع.



