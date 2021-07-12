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البترول: توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب يساهم في زيادة الدخل القومي (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه تم توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب في إطار المزايدة العالمية التي تم طرحها، موضحًا أن العقود تم توقيعها بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة استرالية وشركة كندية.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ربع ساعة اقتصاد" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الاثنين، أن قطاع التعدين لم يرقى ليصبح رافد مهم للدخل القومي خلال السنوات الماضية، وتم وضع استراتيجية جديدة وتعديل قانون التعدين وصدرت اللائحة التنفيذية له، معتبرًا أن الاستقرار السياسي، واهتمام الرئيس السيسي، بقطاع التعدين وافتتاحه لمؤتمر التعدين العربي الذي عقد بالقاهرة كل ذلك أعطى زخم كبير لهذا القطاع.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الشركة الاسترالية تعمل في مصر ولديها أكبر منجم للذهب يعتبر أكبر المناجم على مستوى العالم وهو منجم السكري، وتوقيع عقود معها يؤدي لزيادة إيرادات الدولة من الذهب وزيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الثروات المعدنية الأخرى وتم طرح مزايدة عالمية كبيرة للبحث عن المعادن، ويتم حاليًا تقييم العروض.

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