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المركزي الإمارتي يعتزم إصدار عملة رقمية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
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يعتزم مصرف الإمارات المركزي إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في الإمارات ضمن أهداف توجهات استراتيجية 2023 - 2026.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال  إعلان المصرف اليوم عن أهم توجهاته الاستراتيجية خلال تلك الفترة والتي يسعى من خلالها لكي يكون من أفضل 10 مصارف مركزية في العالم، طالبا من شركائه تزويده بتوقعاتهم بشأن الاحتياجات المستقبلية من المصرف.

ووفق الوكالة تتضمن توجهات استراتيجية المصرف المركزي خلال السنوات المقبلة كما أعلنها على موقعه الإلكتروني 7 أهداف منها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

كما تشمل الاستراتيجية ايضا استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين وذلك بالإضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل.

ووفق المصرف تهدف الاستراتيجية إلى تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين كما تعمل على دعم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكارا لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال.

وحدد المصرف المركزي يوم الخميس المقبل لمشاركة الشركاء في الدراسة التي أطلقها لهذه الغاية تحت عنوان "التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء". وتقول الوكالة إن قيام المصرف المركزي بإطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تصبح الأفضل عالمياً.


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