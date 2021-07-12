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هاري كين يعلق على خسارة نهائي يورو 2020 بكلمات مؤثرة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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علق هاري كين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الانجليزي على هزيمة منتخب إنجلترا على يد المنتخب الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية.

وخسر منتخب الأسود الثلاثة بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن إنتهى الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها هاري كين أنه لم يكن لديهم الإمكانيات لتقديم المزيد خاصةً أنه لم يكن بإمكان اللاعبين تقديم المزيد من الفنيات أثناء ركلات الجزاء الترجيحية".

وأضاف :" لم تكن ليلتنا لكن البطولة كانت رائعة ويجب أن نفخر ونبقى مرفوعي الرأس عالميًا على الرغم من أن الخسارة تؤلمنا ونتطلع إلى السير للأمام مستقبلًأ".

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