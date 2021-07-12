إصابة ربة منزل بتسمم لتناولها "سم فئران" في الدقهلية

أصيبت ربة منزل بحالة اعياد وتسمم نتيجة تناولها طعام موضوع به " سم فئران" معد للتخلص من الفئران بطريق الخطأ بمنزلها بقرية "كفر غنام" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية



تلقي اللواء رأفت بعد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير التباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفي السنبلاوين العام بوصول "نعمة. ط.غ.ط " 22 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية " كفر غنام " دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء اثر تناول مادة سامة



بانتقال الضباط والفحص وسؤال زوجها " عطية حسن على حسن " 37 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بقيام زوجته بتناول طعام موضوع به مادة سامة " سم فئران " معد للتخلص من الفئران بطريق الخطأ، ما أدى إلى حدوث إصابتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20216500 إدارى مركز السنبلاوين، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.