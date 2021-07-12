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بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للسكان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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يأتي اليوم العالمي للسكان للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن نقاط ضعف في أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم وتسببت في ثغرات وتحديات خطيرة تتعلق بتوفير المعلومات وخدمات صحة الجنسية والإنجابية، والقت بتداعياتها السلبية على صحة النساء والفتيات، مما أدى إلى تفاقم فجوة عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وعليه تقرر ان يكون شعار اليوم العالمي للسكان لهذا العام "الحقوق والخيارات هي الحل".
  
ونؤكد بهذه المناسبة، استمرار الأمانة العامة بدعم القضايا السكانية والتنموية في المنطقة العربية، وكذلك تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء عبر المجلس العربي للسكان والتنمية لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية، ومساعدة المجالس واللجان الوطنية للسكان وتعزيز قدراتهم في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة ذات الصلة بالقضايا والديناميكيات السكانية تماشياً مع المستجدات الدولية والإقليمية في سبيل توحيد الجهود المبذولة لتحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والمعارف والخبرات بأفضل السبل والخدمات في مجال السكان والتنمية في الوطن العربي.

وبمناسبة اليوم العالمي للسكان، تقوم الأمانة العامة، قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة السياسات السكانية (الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) بإطلاق دليل تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان (الإدارة المحكمة بالنتائج) الذي تم تطويره بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويمثل الدليل نموذجا لمقترح منظومة متكاملة من التخطيط الاستراتيجي المحكمة بالنتائج للمجالس واللجان الوطنية للسكان أو من في حكمها، بهدف نقل المعرفة والعمل على دمج البعد السكاني في خطط التنمية الوطنية.

وتقوم الأمانة العامة بإعداد الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، تحت مظلة المجلس العربي للسكان والتنمية لتكون بمثابة إطار مرجعي للدول العربية في مجال السكان والتنمية، تساهم في تشخيص الواقع السكاني في الدول العربية والأخذ بعين الاعتبار الخصائص السكانية لكل دولة، كما وتعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال التخطيط السكاني للتعاطي مع القضايا والتحديات السكانية القائمة. 
ومن خلال الجهود الإقليمية المشتركة، نجدد ونؤكد التزامنا ببذل مزيد من الجهد ودعم العمل العربي المشترك الذي من شأنه التأكيد على أهمية القضايا السكانية في المنطقة العربية والالتزام بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي ادخل المفهوم الحقوقي الى قضايا السكان والتنمية وشكل خارطة طريق فيما يخص أولويات السكان منذ عام 1994، وكذلك إعلان القاهرة لعام 2013 كوثيقة عربية موحدة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

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