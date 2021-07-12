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محمد فؤاد يطالب جمهوره بالدعاء لشقيق رامي صبري
الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:31 م
بسمة عادل
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نعى الفنان محمد فؤاد شقيق الفنان رامي صبري، الذي رحل عن عالمنا أمس، وذلك من خلال صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
كتب محمد فؤاد منشوراً قال فيه:" البقاء و الدوام لله، خالص التعازي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه،
نسأل الله أن يغفر له و يرحمه و أن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله الصبر و السلوان".
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات.
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