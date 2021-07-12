محمد فؤاد يطالب جمهوره بالدعاء لشقيق رامي صبري









نعى الفنان محمد فؤاد شقيق الفنان رامي صبري، الذي رحل عن عالمنا أمس، وذلك من خلال صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



كتب محمد فؤاد منشوراً قال فيه:" البقاء و الدوام لله، خالص التعازي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه،

نسأل الله أن يغفر له و يرحمه و أن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله الصبر و السلوان".







ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات.