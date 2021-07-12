وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالي الهجرة واللجوء، وكيفية دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في هذه المجالات.



ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور عبر "تويتر" تبرز اجتماع الوزير شكري مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية.