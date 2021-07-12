النصر السعودي يخطط لضم "الشناوي" من الأهلي

يستهدف مسؤولو النصر السعودي الحصول على خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في مصر.





مفاوضات النصر للتعاقد مع الشناوي





وجددت إدارة النصر السعودية مفاوضاتها للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، للحصول على خدماته فى الميركاتو الصيفي.





من جانبه كشف مصدر داخل الأهلي أن إغراءات مسؤولي النصر لضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر لم تتوقف خلال الساعات الماضية، وهناك رغبة قوية فى ضمه بعد رحيل حارسهم الاسترالي جونز براد.





وأتم المصدر موضحا أن إدارة النصر السعودى عرضت على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الحصول على 3 ملايين دولار فى الموسم الواحد، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحسم اللاعب موقفه من قبول العرض أو رفضه.



