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مع تراجع السعر العالمي.. الذهب المحلي يفقد جنيهين

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
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هبط أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع  اليوم الاثنين 11 يوليو 2021 بقيمة جنيهين في مصر، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً لمستويات 1801 دولار مقابل 1808 دولار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 672 جنيها.
 
عيار 24 سجل 897 جنيها.
 
عيار 21 سجل 785 جنيها.
 
الجنيه الذهب 6280 جنيها.
 
أونصة الذهب 1801 دولار.
 
 وعالميا.. انخفضت أسعار الذهب وتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1800.96 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1799.30 دولار للأونصة.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين.

وقال محللون إن الذهب قد يلقي دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.89 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلي 2802.68 دولار للأونصة، بينما فقد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1093.58 دولار.

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