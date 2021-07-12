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ميركل تقدم التهنئة لإيطاليا بعد التتويج باليورو

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:30 م
تتويج ايطاليا
تتويج ايطاليا
وكالات
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قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية التهنئة لإيطاليا إثر التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) مساء أمس الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

وتوج المنتخب الإيطالي بلقب البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب في المباراة النهائية على نظيره الإنجليزي 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 / 1 .

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين في العاصمة برلين إن الحكومة الألمانية تود أن تقدم للمنتخب الإيطالي وكل الإيطاليين "تهنئة قلبية على تقديم بطولة رائعة حقا والتتويج بلقب كبير آخر للفريق الذي أحرز بالفعل عدة ألقاب كبيرة."

وفي الوقت نفسه، أثنى على المنتخب الإنجليزي قائلا إنه "فريق رائع تنافس على مثل هذه الألقاب الكبيرة من جديد بعد عدة أعوام."

وكان المنتخب الإنجليزي يتنافس على التتويج بأول لقب له منذ إحراز كأس العالم 1966، وقد افتتح التسجيل عن طريق لوك شاو في الدقيقة الثانية من مباراة أمس لكن ليوناردو بونوتشي تعادل للمنتخب الإيطالي خلال الشوط الثاني واستمر التعادل 1 / 1 حتى نهاية الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز إيطاليا 3 / 2 .

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