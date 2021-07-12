محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بمجموع 225 درجة

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2021 2022، بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة. و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.



من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى.



وأشار أنه بالنسبة لتنسيق القبول بالمدارس المميزة وعددها 10 مدارس بإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والعجمي بمعدل مدرستين لكل إدارة إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بالإضافة إلى عدد 8 فصول مميزة بإدارتي الجمرك والعامرية بمعدل 4 فصول لكل إدارة 2 بنين و2 بنات. فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بتلك المدارس والفصول المميزة بمجموع 255 درجة، ولا يوجد استثناء لهذا المجموع في تلك المدارس.



من الجدير بالذكر أنه سيتم تحديد شرائح للمجاميع لتسليم ملفات الطلاب بمدارس الربط من قبل كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حفاظا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.