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إزالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية بجنوب الأقصر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تواصل سلطات محافظة الأقصر، جهودها في التصدي لكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإزالتها في المهد.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية الكيمان، في في  إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.


وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالة مخالفة على مساحة ٣ قراريط  زمام قرية طفنيس، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض مقام على أرض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وشارك في الحملة الامير عبدالغني رئيس قرية الكيمان وابراهيم الكويزي رئيس قسم التنظيم بالتنسيق الوحدة الزراعية  بالقرية.

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