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إزالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية بجنوب الأقصر
الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:38 م
طاهر الحساني
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تواصل سلطات محافظة الأقصر، جهودها في التصدي لكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإزالتها في المهد.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية الكيمان، في في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالة مخالفة على مساحة ٣ قراريط زمام قرية طفنيس، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض مقام على أرض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتم تحرير محضر بالواقعة.
وشارك في الحملة الامير عبدالغني رئيس قرية الكيمان وابراهيم الكويزي رئيس قسم التنظيم بالتنسيق الوحدة الزراعية بالقرية.
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