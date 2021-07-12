10 أرقام تاريخية تزين تتويج إيطاليا بلقب يورو 2020





حقق المنتخب الإيطالي بطولة يورو 2020 وذلك بالفوز على منتخب إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكلًا منهما.





وشهد التتويج بلقب يورو 2020 وجود عشرة أرقام تاريخية على النحو التالي :-





1- رفعت إيطاليا رصيدها من الألقاب إلى بطولة كأس العالم وكأس أوروبا للقب السادس بعد الفوز بأربعة ألقاب كأس عالم ولقبين لكأس أوروبا.





2- إيطاليا حققت اللقب الثاني لها بعد بطولة 1968 أي أن الفارق بين البطولتين 53 عامًا ويعد ذلك الفارق هو الأكبر لمنتخب واحد في تاريخ المنافسات.





3- دوناروما بات الحارس الوحيد الذي يقود فريقه للأنتصار في آخر خمسة مناسبات وصل فيها لركلات الجزاء الترجيحية ثلاثة مرات منهم مع الميلان ومرتين مع المنتخب الإيطالي.





4- أصبح ليوناردو بونوتشي أكبر لاعب يسجل في تارخي المباريات النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية حيث بلغ من العمر 34 عامًا و71 يومًا.





5- بات كيليني أكبر لاعب يشارك في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية حيث يبلغ 36 عامًا و331 يومًا ليتجاوز رقم جانلويجي بوفون.





6- سجل المنتخب الإيطالي عدد أهداف وصل إلى ثلاثة عشر هدفًا وهي الحصيلة الأكبر للأتزوري في نسخة واحدة لبطولة كبرى بين كأس العالم أو كأس أوروبا.





7- بوكايو ساكا رابع أًغر لاعب يشارك في المباراة النهائية حيث يبلغ من العمر 19 عام و309 يوم.





8- رقم سلبي للمنتخب الأنجليزي كان بطله هاري كين والذي لم يسدد أو يصنع أي فرصة مع الأسود الثلاثة.





9- هدف لوك شو هو الأسرع في تاريخ نهائي بطولة يورو 2020 وهو الهدف الدولي له مع المنتخب الانجليزي.





10- نهائي يورو 2020 هو النهائي الثاني الذي تحسمه ركلات الترجيح بعد نهائي 1976 والتي إنتهت بفوز تشيكوسلوفاكيا على المانيا.