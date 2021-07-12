أحمد فؤاد يقدم الاستديو التحليلي لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي وكايزر تشيفز بقناة bein 1بريمير وbein 4







بقدم الإعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي للمباراة الهامة والمرتقبة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي السبت المقبل بقنوات bein 1بريمير وbein 4 وهي الناقل الحصري لمباريات البطولة ، والمباراة ينتظرها الملايين في مصر وأفريقيا والوطن العربي.



وأعرب فؤاد عن تمنياته بأن تكون مباراة شيقة وممتعة وأن يكون الفوز حليف ممثل الكرة المصرية النادي الأهلي.



وأوضح فؤاد أن المباراة تحظى باهتمام كبير وتغطية إعلامية مكثفة، ويبدأ الاستديو التحليلي في الثامنة مساء السبت المقبل ١٧ يوليو وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر ، ويضم الاستديو التحليلي نخبة من نجوم كرة القدم المصرية والعربية يتقدمهم نجم مصر والنادي الاهلي وائل جمعة ، ونجم تونس حاتم الطرابلسي والنجم المغربي عزيز بنيج، ويعلق علي المباراة المعلق المصري الشهير علي محمد علي.