Advertisements

الزمالك يحسم مصير عمر السعيد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:00 م
عمر السعيد
عمر السعيد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أبلغ جهاز كرة القدم في الزمالك نجم هجوم الفريق المعار إلى الجونة عمر السعيد بعدم رغبة المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون في عودته عقب نهاية الموسم الحالي.

وأبدى عمر السعيد رغبته في الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهناك اتفاقا مبدئي من جانب الجهاز الفني للجونة مع عمر السعيد على استمراره في الموسم المقبل وبحث إمكانية شراء عقده مع الفارس الأبيض.

يذكر أن عمر السعيد لعب الجونة مع في الموسم الحالي 18 مباراة حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف خلال الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن الجونة يحتل المركز العاشر في بطولة الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد خوض 28 مباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر السعيد الزمالك والجونة الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

منذ ساعة و 6 دقيقة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 5 ساعات

نجم موناكو الفرنسي يرد على مفاوضات الزمالك

منذ 34 دقيقة

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم مصير عمر السعيد

حان وقت الرحيل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

عمر السعيد يطلب حسم مصيره مع الزمالك

مهاجم الزمالك يطالب تحديد مصيره قبل انتهاء الميركاتو الصيفي

فرمان جديد يحسم مصير نجم الزمالك

باتشيكو يحسم مصير نجم الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

02:40 م

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

04:00 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي