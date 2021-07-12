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الزمالك يحسم مصير عمر السعيد
الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:00 م
ريهام عبد المحسن
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أبلغ جهاز كرة القدم في الزمالك نجم هجوم الفريق المعار إلى الجونة عمر السعيد بعدم رغبة المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون في عودته عقب نهاية الموسم الحالي.
وأبدى عمر السعيد رغبته في الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وهناك اتفاقا مبدئي من جانب الجهاز الفني للجونة مع عمر السعيد على استمراره في الموسم المقبل وبحث إمكانية شراء عقده مع الفارس الأبيض.
يذكر أن عمر السعيد لعب الجونة مع في الموسم الحالي 18 مباراة حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف خلال الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن الجونة يحتل المركز العاشر في بطولة الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد خوض 28 مباراة.
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