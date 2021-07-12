ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني خبر سيء لجماهيره خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق الثاني عشر من شهر يوليو.





وفي بيان رسمي قال النادي الملكي :" يأسف نادي ريال مدريد ورؤئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة ويلسون جونز والذي أرتدى قميص النادي بين عامي 1955 و1956 والذي فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا الأولى".





وتابع الملكي في بيانه :" يود الملكي أن يعرب عن تعازيه وحنانه وكذلك عاطفته لجميع أفراد العائلة والأحباب ولكافة الأندية التي لعب فيها اللاعب طوال مسيرته".



