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وصول جثمان شقيق الفنان رامي صبري إلى مسجد الشرطة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وصل منذ قليل جثمان الفنان الشاب كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه، حيث من المقرر الصلاة عليه بعد صلاة العصر.

ورحل الفنان الشاب كريم صبري مساء أمس، غارقًا في ترعة المريوطية، قبل إنهاء ألبومه الجديد.


وقال الموزع محمد شفيق في تصريحات صحفية له، إن آخر مكالمة هاتفية جمعته بالراحل كانت يوم الأربعاء الماضي، تحدثا خلالها عن التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد الذي كان يعمل عليه قبل رحيله.


وتابع قائلاً:"يوم الأربعاء الماضي كان في بينا تليفون وبنتكلم في الألبوم والخطط المستقبلية، واتكلمنا في أغنية من الخمس أغنيات اللي كنا بنخلصهم الفترة دي، لإني كنت عايز أسجلها تاني معاه، فقالي أنا فعلا مزاجي كان مش حلو وقت تسجيلها".

وأضاف:"وأنا كنت مسافر إسكندرية، فاتفقنا إننا نتقابل يوم الإثنين النهاردة في الاستديو، عشان نعيد تسجيل الأغنية، ده غير إنه كان مدي مواعيد لكذا حد غيري".

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