Advertisements

فاركو يضع الرتوش الاخيرة على تمديد تعاقد مجدى عبد العاطى استعداداً للدوري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يستعد نادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفنى الحالى مجدى عبد العاطى ليقود الفريق فنياً خلال الموسم المقبل بالايجيبشن ليح، ويضع مسئولو فاركو الرتوش الاخيرة على ملف تمديد تعاقد المدرب خلال الساعات الحالية قبل إعلان القرار بشكل رسمى، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق قبل إنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد.

ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبد العاطي، عاطف حنفى "مدير الكرة"، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، جون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، أحمد خطاب "مدرب مساعد"، عصام محمود "مدرب حراس" ومجدى وهبى "طبيب الفريق".

ونجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.

وبالفوز على بنى عبيد وصل فاركو إلى النقطة 64 متساوياً مع حرس الحدود الذى فاز أيضاً على دكرنس بنتيجة 3-1 ولكن فاركو حسم التأهل بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

وبدأ فاركو الموسم مع أحمد عاشور، استمر لمدة ثلاث جولات حقق نقطتين من التعادل مع الرجاء والحمام والهزيمة من بلدية المحلة، ثم تم تعيين مجدى عبد العاطي، حيث حقق 62 نقطة من 19 فوز و5 تعادلات و3 هزائم من الأوليمبى وكفر الشيخ وحرس الحدود، وحقق 8 انتصارات على التوالى بداية من الجولة السابعة حتى الجولة 15، ويعد ذلك الصعود الثانى لعبد العاطي، الذى صعد مع أسوان قبل موسمين.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – فى الدورى الممتاز، وصعد فاركو إلى الدرجة الثالثة موسم 2013/2014، ومنه إلى دورى الممتاز ب -فى الموسم التالي- تحت قيادة المدرب أحمد كنص، ويخوض الفريق مبارياته على ملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، وأحيانا على ملعب برج العرب بالأسكندرية وأحيانا أخرى فى ملعب الأسكندرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجدي عبد العاطي فاركو

أخبار تهمك

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ 33 دقيقة

نجم موناكو الفرنسي يرد على مفاوضات الزمالك

منذ 39 دقيقة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ ساعة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على مباريات الجولة الأولى لمجموعة بحرى بالقسم الثاني

فاركو يدعم صفوفه بلاعب المصرى البورسعيدى

مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لفاركو خلفاً لأحمد عاشور

مواجهات قوية لفاركو والحرس وأبو قير بالجولة الـ 18 لمجموعة بحري في القسم الثاني

مباريات صعبة لفاركو والحرس والبلدية في صراع الصعود للدوري الممتاز

حرس الحدود يحسم القمة لصالحه وينفرد بالصدارة بفوز مثير على فاركو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

04:00 م

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

02:40 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي