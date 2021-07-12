فاركو يضع الرتوش الاخيرة على تمديد تعاقد مجدى عبد العاطى استعداداً للدوري





يستعد نادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفنى الحالى مجدى عبد العاطى ليقود الفريق فنياً خلال الموسم المقبل بالايجيبشن ليح، ويضع مسئولو فاركو الرتوش الاخيرة على ملف تمديد تعاقد المدرب خلال الساعات الحالية قبل إعلان القرار بشكل رسمى، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق قبل إنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد.





ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبد العاطي، عاطف حنفى "مدير الكرة"، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، جون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، أحمد خطاب "مدرب مساعد"، عصام محمود "مدرب حراس" ومجدى وهبى "طبيب الفريق".





ونجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.





وبالفوز على بنى عبيد وصل فاركو إلى النقطة 64 متساوياً مع حرس الحدود الذى فاز أيضاً على دكرنس بنتيجة 3-1 ولكن فاركو حسم التأهل بفارق الأهداف عن حرس الحدود.





وبدأ فاركو الموسم مع أحمد عاشور، استمر لمدة ثلاث جولات حقق نقطتين من التعادل مع الرجاء والحمام والهزيمة من بلدية المحلة، ثم تم تعيين مجدى عبد العاطي، حيث حقق 62 نقطة من 19 فوز و5 تعادلات و3 هزائم من الأوليمبى وكفر الشيخ وحرس الحدود، وحقق 8 انتصارات على التوالى بداية من الجولة السابعة حتى الجولة 15، ويعد ذلك الصعود الثانى لعبد العاطي، الذى صعد مع أسوان قبل موسمين.





وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – فى الدورى الممتاز، وصعد فاركو إلى الدرجة الثالثة موسم 2013/2014، ومنه إلى دورى الممتاز ب -فى الموسم التالي- تحت قيادة المدرب أحمد كنص، ويخوض الفريق مبارياته على ملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، وأحيانا على ملعب برج العرب بالأسكندرية وأحيانا أخرى فى ملعب الأسكندرية.