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إخلاء سبيل الموظف المتهم بالتحرش في أرض اللواء بالجيزة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الموظف المتهم بالتحرش بطالبة حال سيرها بالشارع بمنطقة أرض اللواء.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الواقعة بدأت بتداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لأحد الأشخاص ومرفق بها تعليق من حساب بإسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من فحص المعلومات المتداولة وتم تحديد هوية الفتاة التي قامت بنشر الصورة وتبين أنها تدعى "ف. ج. ص" تبلغ من العمر 23 عامًا، طالبة، وتقيم بدائرة القسم والتى أقرت بأن المتهم تحرش بها لذلك تشاجرت معه ووضعت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها لم تحرر محضر بالواقعة. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المشكو في حقه وتبين أنه يدعى "م. ذ.م" يعمل موظف بإحدى الشركات بدائرة القسم، ويقيم بمحافظة المنوفية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واقتياده لقسم الشرطة.

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متهم الموظف الجيزة التحرش

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