اليمن: قوات الجيش تقصف تمركزات حوثية غرب مأرب

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، قصف مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات غرب مأرب.

وألحق الجيش اليمني، خسائر فادحة بالميليشيات في العدة والعتاد، بحسب ما نقل موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

وأفاد الموقع بأن القصف ألحق خسائر بشرية في صفوف مسلحي المليشيا المتمردة، ودمر مخزن أسلحة لهم.