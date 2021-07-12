Advertisements

اليمن: قوات الجيش تقصف تمركزات حوثية غرب مأرب

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:51 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
Advertisements

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، قصف مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات غرب مأرب.

 

وألحق الجيش اليمني، خسائر فادحة بالميليشيات في العدة والعتاد، بحسب ما نقل موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

 

وأفاد الموقع بأن القصف ألحق خسائر بشرية في صفوف مسلحي المليشيا المتمردة، ودمر مخزن أسلحة لهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين الجيش اليمني

أخبار تهمك

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ نصف ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم موناكو الفرنسي يرد على مفاوضات الزمالك

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يقصف الميليشيا في مقبنة ومصرع 25 في صرواح

الجيش اليمني يقصف الميليشيا في مقبنة

مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات عسكرية حوثية في مأرب

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في تعز

الجيش اليمني يستهدف تجمعات حوثية غربي تعز

اليمن.. قوات الجيش تحرر مواقع ومرتفعات جديدة في مأرب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

04:00 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

02:40 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي