آخرهم رئيس تونس.. زعماء تلقوا لقاح كورونا حول العالم (صور)



هناك عدد من زعماء العالم الذين تلقوا لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، في رسالة لمواطنيهم أنه لا خوف من تناول اللقاح التي ظهرت في الدول المختلفة ضد وباء كورونا.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



محمد بن راشد

في 3 نوفمبر 2020، نشر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه في تويتر، تظهر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدا بعمل الفرق الطبية.



جو بايدن

وفي 22 ديسمبر 2020، تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



رئيس غينيا

وفي ١٦ يناير الماضي، تلقى رئيس غينيا ألفا كوندي، لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، ليكون بذلك أول زعيم إفريقي يخضع للقاح الروسي.



وبث التلفزيون المحلي لقطات تظهر كوندي البالغ 82 عاما وهو يتلقى في القصر الرئاسي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرا إلى أن الرئيس يسعى إلى تشجيع المواطنين على الخضوع للتطعيم، بحسب ما نشرته "روسيا اليوم".



العاهل الأردني

وفي نفس الشهر، قال بيان للديوان الملكي الأردني في موقع تويتر إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تلقى لقاح فيروس كورونا.



محمود عباس

و20 مارس الماضي تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقاحا مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



الرئيس عبدالفتاح السيسي

وفي 25 أبريل الماضي، نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وقال المتحدث تعليقا على الصورة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين".





الرئيس الفليبيني

وفي 25 يونيو الماضي، تلقّى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، جرعته الثانية من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أعلنته مجموعة الأمن الرئاسي.



الرئيس التونسي قيس سعيد

كما تلقّى الرئيس التونسى، قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين، بمركز التلقيح المحلّي بحي الرفاهة بالمنيهلة، الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا.



