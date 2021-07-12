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مصادر برلمانية تونسية: تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:52 م
الغنوشي
الغنوشي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن مصادر برلمانية تونسية، اليوم الاثنين، بأنه تم تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

 

وفي وقت سابق، عقد  البرلمان التونسي، جلسة للتصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، وسط احتجاج من بعض النواب على إجراءات تنظيمية.

 

وقامت لجنة الفرز، بعرض لائحة النواب الذين حضروا إلى البرلمان لأجل المشاركة في التصويت الحاسم على مصير الغنوشي.

 

ووفقَا لقناة سكاي نيوز عربية، اشتكى بعض النواب، تعرضهم للتضييق، قائلين إن الإكثار من نقاط النظام في جلسة اليوم يسعى إلى تضييع الوقت المخصص للتصويت وهو لا يزيد عن ساعتين.

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