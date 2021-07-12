نجم موناكو الفرنسي يرد على مفاوضات الزمالك





أفادت بعض المصادر الخاصة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رد واحد من نجوم فريق نادي موناكو الفرنسي على مفاوضات القلعة البيضاء.





ورحب المحترف المغربي يوسف آيت نجم موناكو بالإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم القادم وذلك بطلب من الفرنسي باتريس كارتيرون.





ونجح الفرنسي في إقناع اللاعب بالانتقال إلى الزمالك خاصةً في ظل المواصفات الرائعة التي يتوفر عليها لضمه والإستفادة من عدم إرتباطه بعقد مع أي فريق.





ويعد يوسف آيت واحد من أبرز المرشحين للتواجد في صفوف فريق نادي الزمالك خلال الميركاتو القادم من أجل تدعيم مركز وسط الملعب.