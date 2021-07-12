Advertisements

نجم موناكو الفرنسي يرد على مفاوضات الزمالك

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أفادت بعض المصادر الخاصة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رد واحد من نجوم فريق نادي موناكو الفرنسي على مفاوضات القلعة البيضاء.

ورحب المحترف المغربي يوسف آيت نجم موناكو بالإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم القادم وذلك بطلب من الفرنسي باتريس كارتيرون.

ونجح الفرنسي في إقناع اللاعب بالانتقال إلى الزمالك خاصةً في ظل المواصفات الرائعة التي يتوفر عليها لضمه والإستفادة من عدم إرتباطه بعقد مع أي فريق.

ويعد يوسف آيت واحد من أبرز المرشحين للتواجد في صفوف فريق نادي الزمالك خلال الميركاتو القادم من أجل تدعيم مركز وسط الملعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موناكو الفرنسي بطولة اسيا للسيدات الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 5 ساعات

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ 33 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

نجم موناكو الفرنسي يرد على مفاوضات الزمالك

منذ 39 دقيقة

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الزمالك يدخل فى مفاوضات مع نجم الوداد المغربي

الزمالك يخطط لضم نجم دجلة

كارتيرون يتخذ قرارا مفاجئا بشأن ضم عمر جابر

بسبب كارتيرون.. نجم الزمالك يقترب من مغادرة النادي

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

04:00 م

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

02:40 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي