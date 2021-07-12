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رامي جمال أول الحاضرين في جنازة شقيق الفنان رامي صبري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وصل الفنان رامي جمال منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل كريم صبري، وذلك لمساندة صديقه الفنان رامي صبري في محنته.

وكان كريم صبري، قد توفى مساء أمس الأحد، غرقًا في ترعة المريوطية، ورحل قبل إنهاء ألبومه الجديد.

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال أمس أغنيته الجديدة"قلة الإحساس"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، إنتاج نجوم ريكوردز.

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