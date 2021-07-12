عاجل.. رامي صبري يمنع التصوير في جنازة شقيقه





منع الفنان رامي صبري، التصوير في جنازة شقيقه الفنان الشاب كريم صبري، ووصل جثمان كريم صبري منذ قليل لمسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.



وكان قد كشف الموزع محمد شفيق، صديق الفنان الراحل كريم صبري، رأي دار الإفتاء المصرية في طرح ألبوم الراحل بعد وفاته.



وكتب محمد شفيق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تم التواصل مع دار الإفتاء المصرية بمكالمة مسجلة فحواها هو الآتي:ألبوم كريم نزوله من عدمه لن يضره ولن ينفعه في الآخرة، بمعنى إن الألبوم نزل أو مانزلش لا هياخد عليه سيئة ولا هياخد عليه ثواب".



وتابع: “الحاجة الوحيدة اللي تنفعه هي الصدقة الجارية، فهنا القرار يعود لأسرة كريم صبري، لو طبعا أدولنا موافقة بطرح الألبوم هنعمل كدة، لو رفضوا فده قرارهم أولا وآخرًا، نسأل الله رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، اللهم أجرنا في مصيبتنا إنا لله وإنا إليه راجعون”





وكانت أمنية الراحل التي لم يحققها أن يصل صوته لكل دول العالم العربي، حيث كتب في منشور سابق: "أتمنى من كل صحابي وإخواتي وكل متابعيني اللي بيحبوني أنهم يوصلوا صوتي للوطن العربي كله بإذن الله وأنا عارف أنكم قدها أكيد إن شاء الله”.



