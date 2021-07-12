Advertisements

ساوثجيت يحسم مستقبله مع إنجلترا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

حسم جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا مستقبله مع منتخب الأسود الثلاثة وذلك بعد الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده يوم أمس في نهائي يورو 2020.

وفشل المنتخب الانجليزي في التتويج بلقب بطولة يورو 2020 وذلك على الرغم من إستضافة ملعب ويمبلي المواجهة النهائية وحضور عدد كبير من جماهير الأسود الثلاثة لكنهم فشلوا من جديد في التتويج باللقب القاري.

وعلى الرغم من خروج الكثير من الأصوات التي طالبت برحيل جاريث ساوثجيت عن المنتخب الانجليزي بعد الأخطاء التي وقع بها في المواجهة النهائية.

لكن المدرب خرج في تصريحات صحفية وأكد أنه سيبقى على رأس القيادة الفنية للأسود الثلاثة خلال مونديال قطر عام 2022.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي يورو 2020 إنجلترا

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ نصف ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم موناكو الفرنسي يرد على مفاوضات الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

منذ ساعة و 9 دقيقة

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"ساوثجيت" والإنجليز يقهران أسوأ ذكرى مع ركلات الترجيح

ساوثجيت يقهر التاريخ مع انجلترا في ركلات الترجيح

ساوثجيت يعلن تشكيل إنجلترا لمواجهة كرواتيا في يورو 2020

نجم إنجلترا يؤيد بقاء ساوثجيت مع الأسود الثلاثة

قبل نهائي يورو 2020.. كشف حساب ساوثجيت ومانشيني مع انجلترا وإيطاليا (أرقام)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

04:00 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

02:40 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي