ساوثجيت يحسم مستقبله مع إنجلترا





حسم جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا مستقبله مع منتخب الأسود الثلاثة وذلك بعد الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده يوم أمس في نهائي يورو 2020.





وفشل المنتخب الانجليزي في التتويج بلقب بطولة يورو 2020 وذلك على الرغم من إستضافة ملعب ويمبلي المواجهة النهائية وحضور عدد كبير من جماهير الأسود الثلاثة لكنهم فشلوا من جديد في التتويج باللقب القاري.





وعلى الرغم من خروج الكثير من الأصوات التي طالبت برحيل جاريث ساوثجيت عن المنتخب الانجليزي بعد الأخطاء التي وقع بها في المواجهة النهائية.





لكن المدرب خرج في تصريحات صحفية وأكد أنه سيبقى على رأس القيادة الفنية للأسود الثلاثة خلال مونديال قطر عام 2022.