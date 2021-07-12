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كارتيرون يغادر الزمالك خلال أيام

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السفر إلى بلاده من أجل قضاء أجازة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما اتفق الفرنسي باتريس كارتيرون، مع إدارة الزمالك، مستغلًا فترة التوقف الحالية، حيث أن الأبيض سيعود لخوض المباريات في شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاستئناف التدريبات في الأيام المقبلة، وذلك بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين استعدادًا للمباريات المقبلة من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة.

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