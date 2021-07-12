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بعد تحقيق الكوبا.. برشلونة تصارع الزمن من أجل الحصول على توقيع ميسي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشواره رفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، بنجاحه في تحقيق لقب البطولة بعد محاولات عديدة على مدار السنوات الماضية.

وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب كوبا أمريكا على حساب غريمه منتخب البرازيل في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شئ، سجله جناح باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا.

و يتجه التركيز الآن على مفاوضات نادي برشلونة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده الذي انتهى مع الفريق في الأيام القليلة الماضية، حيث انتهى عقده مع النادي الكتالوني في يوم 30 يونيو الماضي.

ومازال برشلونة يعاني من نفس الأزمة المالية التي تعطله عن إتمام تجديد عقد ميسي بشكل رسمي، حيث تخطت رواتب فريق برشلونة السقف المسموح به من الاتحاد الإسباني.

بالتالي، فإنه يتعين على برشلونة الانتظار حتى يتخلى عن بعض لاعبيه ويخفض رواتب البعض الآخر من أجل التمكن من تجديد عقد ميسي بشكل رسمي بدون عقوبات على النادي الكتالوني.

وتزداد مخاوف برشلونة في ظل عدم القدرة على الحفاظ عليه الموسم المقبل في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها النادي الكتالوني، لكن لابورتا سيكثف محاولاته من أجل حل تلك الأزمة وتجديد عقده خلال الأيام المقبلة.

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