إيران تسجل 182 وفاة و21 ألف إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الإثنين، 182 حالة وفاة و 20829 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد ارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد إلى نحو 3 ملايين و 394 ألف حالة.

وكانت العلاقات العامة في وزارة الصحة، أوضحت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية قد أرتفع إلى 86041.

وأشارت العلاقات العامة في وزارة الصحة، إلى أن 3790 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز 3 ملايين و 41 ألف حالة.