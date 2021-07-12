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مصادر لـ"الفجر": 6 تغيرات لرؤساء القطاعات بوزارة العدل (أسماء)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
سمر جابر
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علمت الفجر بحدوث حركة تغيرات علي مستوي مساعدين  ورؤساء قطاعات وزارة العدل، والتي أعدها وزير العدل المستشار عمر مروان، وقام بإرسالها لمجلس القضاء الأعلى لإقرارها والتصديق عليها، وفقاً للقانون، وتشمل التغيرات 6 من رؤساء القطاعات، من  قطاع الشهر العقاري والتوثيق،  وقطاع أبنية المحاكم، وقطاع الإدارات القانونية، والمتابعة والانجاز، وقطاع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية،  وقطاع مجلس النواب والإعلام ،  مع الإبقاء علي تواجد باقي رؤساء القطاعات.

وتولى المستشار محمود الشريف، رئيس قطاع الإعلام والنواب،  فهو نائب رئيس محكمة النقض، والنائب السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، كما تولي رئاسة قطاع المحاكم سابقاً، كما تولي المستشار خالد النشار، رئاسة قطاع المتابعة والانجاز، وكان في السابق رئيس قطاع النواب والإعلام بالعدل.

وكما تولى المستشار  محمود عبد الحميد، رئيس قطاع الإدارات القانونية، وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما تولي رئيسا لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية سابقا، وتولي المستشار صبحي اللبان، تولي رئيس قطاع المحاكم، وهو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، كما تولي المستشار محمد عبده صالح، رئيس قطاع  الرعاية الصحية والاجتماعية، وهو نائب رئيس محكمة النقض، كما تولي المستشار اشرف حجازي، رئيس قطاع الشهر العقاري، يرجع ذلك لكفاءته في الملف وقدرته علي حل كافة الأزمات والمشاكل الطارئة آنذاك والخاصة بالعاملين وفي مقدمتها صندوق العاملين.

حيث يعكف قطاع التفتيش القضائي حالياً على إعداد الحركة القضائية من الجزء الأول الخاصة برؤساء محاكم النقض والاستئناف، ثم الحركة الثانية الخاصة بالمحاكم الابتدائية،   من ترقية أعضاء  من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة  أ، كما ستشهد ترقية  آخرين من درجة قاض إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، وترقية  وكلاء نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز، بجانب الحركة القضائية الثالثة الخاصة بتغير ونقل وترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العمومين، وسوف يتم الانتهاء منها لإرسالها للمجلس الأعلى للقضاء للموافقة والتصديق عليها.

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