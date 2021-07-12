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عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية
الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:00 م
محمد أيمن
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كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني يرغب في ضم واحد من نجوم بطولة يورو 2020.
وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن ريناتو سانشيز تم إدراجه في جدول أعمال برشلونة من أجل الحصولعلى توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وتابعت :" سانشيز لاعب خط وسط يناسب الملف الشخصي والخطة التي يسعى كومان إلى تطبيقها خلال الموسم القادم".
وأنهت :" يبدو أن برشلونة لا يستطيع فعل ذلك خاصةً أن اللاعب لن يرحل عن فريقه سوى مقابل دفع 70 مليون يورو".
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