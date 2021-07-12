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وزير الزراعة يوجه بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة في مبادرة "حياة كريمة"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تراس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور د محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري

"القصير" أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال المشروعات القومية وأيضا الحصر التصنيفي والتراكيب المحصولية لمشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الجديدة وكذلك جهودها في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وانهاء مشكلات المنتفعين .

وزير الزراعة وجه بضرورة تذليل اجراءات تخصيص الاراضى لمبادرة حياة كريمة بالتنسيق الكامل بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية مع وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمبادرة الرئاسية. 

من ناحيته قال دكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الاجتماع ناقش متابعة الموضوعات المتعلقة بجهود هيئة التعمير في ملف التوسع الافقى وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمنتفعين والتيسير عليهم كما تم استعراض جهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير والتى بلغت خلال العام الماضي حوالي 1.6 مليار جنية وأيضا التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى لمنظومة العمل بالهيئة تيسيرا لاجراءات كما ناقش الاجتماع  طلبات تخصيص اراضى ولاية الهيئة لصالح المنافع العامة في بعض المحافظات

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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة هيئة التعمير والتنمية الزراعية حياة كريمة المبادرة الرئاسية

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